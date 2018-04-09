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04:06 (мск), источник: Вести Приморье

В Кавалеровском районе продолжается ликвидация палов

На сегодняшний день спасатели приняли участие в тушении лесных пожаров в районе сел Богополь, Суворово и Зеркальное. Работы идут круглосуточно.

В Кавалеровском районе продолжается ликвидация палов для предотвращения возникновения лесных пожаров, а также перехода палов на жилые строения в окрестностях сел. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оперативную службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.

Палы ликвидирует группа из сами спасателей Приморской краевой поисково-спасательной службы.

Напомним, спасатели работают в Кавалеровском районе с 28 марта. На сегодняшний день спасатели приняли участие в тушении лесных пожаров в районе сел Богополь, Суворово и Зеркальное. Работы идут круглосуточно.

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