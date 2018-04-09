В Кавалеровском районе продолжается ликвидация палов для предотвращения возникновения лесных пожаров, а также перехода палов на жилые строения в окрестностях сел. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оперативную службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.