В Кавалеровском районе продолжается ликвидация палов
На сегодняшний день спасатели приняли участие в тушении лесных пожаров в районе сел Богополь, Суворово и Зеркальное. Работы идут круглосуточно.
На сегодняшний день спасатели приняли участие в тушении лесных пожаров в районе сел Богополь, Суворово и Зеркальное. Работы идут круглосуточно.
В Кавалеровском районе продолжается ликвидация палов для предотвращения возникновения лесных пожаров, а также перехода палов на жилые строения в окрестностях сел. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на оперативную службу ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС.
Палы ликвидирует группа из сами спасателей Приморской краевой
Напомним, спасатели работают в Кавалеровском районе с 28 марта. На сегодняшний день спасатели приняли участие в тушении лесных пожаров в районе сел Богополь, Суворово и Зеркальное. Работы идут круглосуточно.
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