В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта

По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огромная яма образовалась на улице Комсомольская рядом со строящимся домом Тихорецкая 19. Накауне в провал уже угодила отечественная легковушка — «ВАЗ-2107» на половину ушел под землю.