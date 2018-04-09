В Уфе местные жители пожаловались на очередной провал грунта
УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта.
УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе местные жители в социальных сетях пожаловались на очередной провал грунта.
По информации подписчика группы «Дорожный патруль» во «ВКонтакте», огромная яма образовалась на улице Комсомольская рядом со строящимся домом Тихорецкая 19. Накауне в провал уже угодила отечественная легковушка — «ВАЗ-2107» на половину ушел под землю.
«Очень большие провалы земли, люди аккуратнее, ночью можно провалиться, детей своих поставьте в курс», — предупреждает местный житель.
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