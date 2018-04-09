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06:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Сжигание мусора на приусадебном участке в Хабаровском крае закончилось крупным пожаром

В поселке Пивань почти полностью сгорел деревянный дом.

В поселке Пивань Комсомольского района поздним вечером загорелся деревянный дом. Спасателям о пожаре очевидцы сообщили в 23:30. Огнеборцы незамедлительно выехали на вызов из города Юности.

— Прибыв на место, пожарные расчеты установили, что горит частный одноэтажный деревянный дом, обшитый сайдингом, по всей площади. К моменту их приезда, у постройки уже обрушилась крыша. Это стало следствием позднего сообщения о пожаре, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели провели разведку помещения и поиск в нем людей, однако внутри дома никого не было. Потушить огонь им удалось поздней ночью, в 2:48. В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.

Сейчас сотрудники госпожарнадзора устанавливают причину и виновного в пожаре. По словам соседей, днем на этом участке сжигали мусор.

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