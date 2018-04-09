Сжигание мусора на приусадебном участке в Хабаровском крае закончилось крупным пожаром

В поселке Пивань Комсомольского района поздним вечером загорелся деревянный дом. Спасателям о пожаре очевидцы сообщили в 23:30. Огнеборцы незамедлительно выехали на вызов из города Юности.

— Прибыв на место, пожарные расчеты установили, что горит частный одноэтажный деревянный дом, обшитый сайдингом, по всей площади. К моменту их приезда, у постройки уже обрушилась крыша. Это стало следствием позднего сообщения о пожаре, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели провели разведку помещения и поиск в нем людей, однако внутри дома никого не было. Потушить огонь им удалось поздней ночью, в 2:48. В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.