Сжигание мусора на приусадебном участке в Хабаровском крае закончилось крупным пожаром
В поселке Пивань почти полностью сгорел деревянный дом.
В поселке Пивань почти полностью сгорел деревянный дом.
В поселке Пивань Комсомольского района поздним вечером загорелся деревянный дом. Спасателям о пожаре очевидцы сообщили в 23:30. Огнеборцы незамедлительно выехали на вызов из города Юности.
— Прибыв на место, пожарные расчеты установили, что горит частный одноэтажный деревянный дом, обшитый сайдингом, по всей площади. К моменту их приезда, у постройки уже обрушилась крыша. Это стало следствием позднего сообщения о пожаре, — рассказали в
Спасатели провели разведку помещения и поиск в нем людей, однако внутри дома никого не было. Потушить огонь им удалось поздней ночью, в 2:48. В ликвидации возгорания принимали участие восемь человек личного состава и две единицы техники.
Сейчас сотрудники госпожарнадзора устанавливают причину и виновного в пожаре. По словам соседей, днем на этом участке сжигали мусор.
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