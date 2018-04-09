«Скорая помощь» застряла в яме с грязью в Новосибирске
Очевидцы сообщают, что медики спешили на вызов.
Очевидцы сообщают, что медики спешили на вызов.
ЧП на дороге произошло в новосибирском микрорайоне Стрижи на улице Аренского. Автомобиль «скорой помощи» застрял в яме с грязью.
— «Скорая помощь» спешила на вызов и угодила в огромную яму, наполненную грязью и водой, — рассказывают очевидцы.
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщает, что на этом же месте в эту же яму угодил автомобиль такси.
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