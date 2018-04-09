«Скорая помощь» застряла в яме с грязью в Новосибирске

ЧП на дороге произошло в новосибирском микрорайоне Стрижи на улице Аренского. Автомобиль «скорой помощи» застрял в яме с грязью.

— «Скорая помощь» спешила на вызов и угодила в огромную яму, наполненную грязью и водой, — рассказывают очевидцы.