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06:53 (мск), источник: Комсомольская правда

«Скорая помощь» застряла в яме с грязью в Новосибирске

Очевидцы сообщают, что медики спешили на вызов.

ЧП на дороге произошло в новосибирском микрорайоне Стрижи на улице Аренского. Автомобиль «скорой помощи» застрял в яме с грязью.

— «Скорая помощь» спешила на вызов и угодила в огромную яму, наполненную грязью и водой, — рассказывают очевидцы.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщает, что на этом же месте в эту же яму угодил автомобиль такси.

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