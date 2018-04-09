Пассажир такси погиб в ДТП в центре Челябинска

Это уже не первое смертельное ДТП в городе с участием «Яндекс такси». Прошлой осенью таксист отвлекся за рулем на телефон и врезался в столб. Погиб его пассажир. Люди в соцсетях обсуждают, что водители этой фирмы часто работают с нарушением режима труда и отдыха. То есть, смена длится более 8 часов.