Пассажир такси погиб в ДТП в центре Челябинска
Две иномарки столкнулись в районе бывшего автомобильного училища.
Две иномарки столкнулись в районе бывшего автомобильного училища.
Машина «Яндекс такси» выехала на перекресток на желтый сигнал светофора и врезалась в поворачивающую «Тойоту». Так описывают обстоятельства аварии свидетели. Скорость была высокая, поэтому обе легковушки сильно смяло.
Авария произошла в Челябинске вечером в воскресенье, 8 апреля, на перекрестке Свердловского проспекта и ул. Калинина, неподалеку от КПП бывшего автомобильного училища.
— Пассажир такси погиб на месте, — рассказал очевидец ДТП Александр.
Оба водителя госпитализированы.
— Идет проверка, наши сотрудники выясняют, кто именно стал виновником столкновения, — сообщили в ГИБДД Челябинска.
Это уже не первое смертельное ДТП в городе с участием «Яндекс такси». Прошлой осенью таксист отвлекся за рулем на телефон и врезался в столб. Погиб его пассажир. Люди в соцсетях обсуждают, что водители этой фирмы часто работают с нарушением режима труда и отдыха. То есть, смена длится более 8 часов.
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