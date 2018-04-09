В мошенничестве подозревают сотрудников Дорожной службы Иркутской области

Об этом 6 апреля 2018 года сообщает СУ СКР по региону, по версии следствия, в декабре 2016 года группа граждан, в состав которой входили сотрудники ДСИО, организовали закупку у общества с ограниченной ответственностью строительного оборудования на сумму более 40 млн рублей, что в несколько раз превысило его реальную стоимость.