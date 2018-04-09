В мошенничестве подозревают сотрудников Дорожной службы Иркутской области
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» и представителей
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц акционерного общества «Дорожная служба Иркутской области» и представителей
Об этом 6 апреля 2018 года сообщает СУ СКР по региону, по версии следствия, в декабре 2016 года группа граждан, в состав которой входили сотрудники ДСИО, организовали закупку у общества с ограниченной ответственностью строительного оборудования на сумму более 40 млн рублей, что в несколько раз превысило его реальную стоимость.
Следователи совместно с полицейскими произвели обыски в АО «ДСИО» и местах жительства подозреваемых, изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители, а также иные предметы и документы.
Сейчас задержаны двое подозреваемых — представитель
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