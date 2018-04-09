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06:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске в грязи на ул. Волгоградской застревают даже мусоровозы

Жители жалуются на единственную дорогу к своим домам.

Весна это не всегда красота, зелень и теплые дни. Жители трех домов по улице Волгоградская знают об этом не понаслышке. Они жалуются на единственную дорогу к своим дворам. Проезд попросту развезло из-за грязи. Не все жильцы, имеющие машины, рискуют по ней проехать. А многие, кто отважился, намертво застревают.

Недавно не смогли выехать с этой дороги даже два мусоровоза, которые пытались вытащить из грязи других автомобилистов. По словам омичей, ситуация повторяется из года в год каждую весну.

— Предупреждаю всех, прямой проезд в сторону дома Волгоградская 44 со стороны ул. Волгоградской может оказаться для Вас ловушкой. За выходные уже не одна машина попала в нее. Городским властям наплевать на этот проезд, — предостерег омичей в соцсетях один из местных жителей.

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