В Омске в грязи на ул. Волгоградской застревают даже мусоровозы

Весна это не всегда красота, зелень и теплые дни. Жители трех домов по улице Волгоградская знают об этом не понаслышке. Они жалуются на единственную дорогу к своим дворам. Проезд попросту развезло из-за грязи. Не все жильцы, имеющие машины, рискуют по ней проехать. А многие, кто отважился, намертво застревают.

Недавно не смогли выехать с этой дороги даже два мусоровоза, которые пытались вытащить из грязи других автомобилистов. По словам омичей, ситуация повторяется из года в год каждую весну.