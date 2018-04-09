В Омске в грязи на ул. Волгоградской застревают даже мусоровозы
Жители жалуются на единственную дорогу к своим домам.
Жители жалуются на единственную дорогу к своим домам.
Весна это не всегда красота, зелень и теплые дни. Жители трех домов по улице Волгоградская знают об этом не понаслышке. Они жалуются на единственную дорогу к своим дворам. Проезд попросту развезло
Недавно не смогли выехать с этой дороги даже два мусоровоза, которые пытались вытащить из грязи других автомобилистов. По словам омичей, ситуация повторяется из года в год каждую весну.
— Предупреждаю всех, прямой проезд в сторону дома Волгоградская 44 со стороны ул. Волгоградской может оказаться для Вас ловушкой. За выходные уже не одна машина попала в нее. Городским властям наплевать на этот проезд, — предостерег омичей в соцсетях один из местных жителей.
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