Пенсионерка из Челябинской области перевела мошенникам 53 тысячи, спасая сына
Старушка попалась на старую «разводку» аферистов.
Старушка попалась на старую «разводку» аферистов.
Об этой схеме мошенничества полиция рассказывает уже лет десять, но пенсионеры
На днях на такую же уловку попалась пенсионерка из Озерска.
— Она перевела незнакомцам 53 тысячи рублей. Эти деньги якобы должны пойти на компенсацию ущерба, чтобы ее сына не посадили, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские сейчас ищут звонившего. Зачастую такими аферами промышляют заключенные прямо из колонии.
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