Пенсионерка из Челябинской области перевела мошенникам 53 тысячи, спасая сына

Об этой схеме мошенничества полиция рассказывает уже лет десять, но пенсионеры по-прежнему попадаются на уловку преступников. Аферист звонит пожилым людям и заявляет, что их сын или внук попался на преступлении. Якобы сейчас он сидит в кутузке и, чтобы его спасти, нужно перевести деньги на взятку следователю.