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06:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Челябинской области перевела мошенникам 53 тысячи, спасая сына

Старушка попалась на старую «разводку» аферистов.

Об этой схеме мошенничества полиция рассказывает уже лет десять, но пенсионеры по-прежнему попадаются на уловку преступников. Аферист звонит пожилым людям и заявляет, что их сын или внук попался на преступлении. Якобы сейчас он сидит в кутузке и, чтобы его спасти, нужно перевести деньги на взятку следователю.

На днях на такую же уловку попалась пенсионерка из Озерска.

— Она перевела незнакомцам 53 тысячи рублей. Эти деньги якобы должны пойти на компенсацию ущерба, чтобы ее сына не посадили, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские сейчас ищут звонившего. Зачастую такими аферами промышляют заключенные прямо из колонии.

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