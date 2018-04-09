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06:11 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровчане отделались условными сроками за кражу топлива на 2,5 миллиона

Суд в дальневосточной столице вынес приговор организованной группе, которая похитила дизельное топливо на 2,5 миллиона рублей. Шестеро преступников незаконным способом экономили топливо на заправке и продавали на одной из баз в краевой столице. Ущерб автотранспортному предприятию в ходе следствия не возместили.

По уголовному делу проходили семь человек, шестеро из которых являлись работниками автотранспортного предприятия. Прокуратура Индустриального района дальневосточной столицы поддержала государственное обвинение, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Суд установил, что участники организованной группы похищали дизельное топливо с лета 2015 года по весну 2016. Работники предприятия нарушили целостность пломб и вскрыли винты на заправочных колонках, которые регулируют объём выдаваемого топлива. Это привело к его экономии на 100−200 миллилитров с десяти литров. Сведения об излишках злоумышленники не вносили в отчёт. Они перевозили сэкономленное топливо на продовольственную базу Хабаровска и реализовывали.

Подсудимые полностью признали вину. Суд приговорил хабаровчан к лишению свободы условно от трёх до пяти лет с испытательными сроками до пяти лет. Также каждому подсудимому назначили дополнительное наказание — штраф от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Автотранспортное предприятие подало гражданский иск на осуждённых о возмещении причинённого ущерба. Он оставлен на для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

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