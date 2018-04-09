Хабаровчане отделались условными сроками за кражу топлива на 2,5 миллиона
Суд в дальневосточной столице вынес приговор организованной группе, которая похитила дизельное топливо на 2,5 миллиона рублей. Шестеро преступников незаконным способом экономили топливо на заправке и продавали на одной из баз в краевой столице. Ущерб автотранспортному предприятию в ходе следствия не возместили.
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