Хабаровчане отделались условными сроками за кражу топлива на 2,5 миллиона

По уголовному делу проходили семь человек, шестеро из которых являлись работниками автотранспортного предприятия. Прокуратура Индустриального района дальневосточной столицы поддержала государственное обвинение, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Суд установил, что участники организованной группы похищали дизельное топливо с лета 2015 года по весну 2016. Работники предприятия нарушили целостность пломб и вскрыли винты на заправочных колонках, которые регулируют объём выдаваемого топлива. Это привело к его экономии на 100−200 миллилитров с десяти литров. Сведения об излишках злоумышленники не вносили в отчёт. Они перевозили сэкономленное топливо на продовольственную базу Хабаровска и реализовывали.

Подсудимые полностью признали вину. Суд приговорил хабаровчан к лишению свободы условно от трёх до пяти лет с испытательными сроками до пяти лет. Также каждому подсудимому назначили дополнительное наказание — штраф от 80 тысяч до 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу ещё не вступил.