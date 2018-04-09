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06:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

За незаконную охоту осудят двух жителей Усть-Удинского района

В суд направлены материалы уголовного дела в отношении двух жителей села Средняя Муя Усть-Удинского района, обвиняемых в незаконной охоте на косуль сибирских.

Как сообщает 9 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 28 сентября 2017 года их с поличным задержал старший госинспектор Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Органы предварительного следствия установили, что мужчины охотились на территории Усть-Удинского лесничества, не имея необходимых путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Охотничьему фонду был причинен ущерб в 120 тыс. рублей.

Обвиняемые в качестве орудия охоты использовали металлические петли, в которые угодили два самца косули сибирской, животные погибли в результате асфиксии. Такой способ охоты не отвечает международным стандартам на гуманный отлов дикой фауны.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (Незаконная охота) и ч. 2 ст. 245 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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