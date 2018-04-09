За незаконную охоту осудят двух жителей Усть-Удинского района

Как сообщает 9 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 28 сентября 2017 года их с поличным задержал старший госинспектор Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области. Органы предварительного следствия установили, что мужчины охотились на территории Усть-Удинского лесничества, не имея необходимых путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Охотничьему фонду был причинен ущерб в 120 тыс. рублей.