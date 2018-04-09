За незаконную охоту осудят двух жителей Усть-Удинского района
В суд направлены материалы уголовного дела в отношении двух жителей села Средняя Муя
В суд направлены материалы уголовного дела в отношении двух жителей села Средняя Муя
Как сообщает 9 апреля 2018 года
Обвиняемые в качестве орудия охоты использовали металлические петли, в которые угодили два самца косули сибирской, животные погибли в результате асфиксии. Такой способ охоты не отвечает международным стандартам на гуманный отлов дикой фауны.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 (Незаконная охота) и ч. 2 ст. 245 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении мужчин избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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