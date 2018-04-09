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06:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Присяжные решают судьбу «приморских партизан»

Сегодня, 9 апреля, в приморском краевом суде присяжные огласят вердикт по делу «приморских партизан», сообщает DEITA. RU. Присяжные по делу получат опросный лист и отправятся заполнять его в одиночестве и без посторонних глаз. После данной процедуры судья огласит решение. При…

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 9 апреля, в приморском краевом суде присяжные огласят вердикт по делу «приморских партизан», сообщает DEITA.RU.

Присяжные по делу получат опросный лист и отправятся заполнять его в одиночестве и без посторонних глаз. После данной процедуры судья огласит решение. При этом, существует вероятность, что оглашение вердикта может быть перенесено на другой день.

Ранее подсудимый Максим Кириллов в последнем слове попросил коллегию присяжных заседателей принять взвешенное решение. «Я прошу вас быть скрупулезными и взвешенными, потому что от вашего решения очень многое зависит», — сказал в последнем слове подсудимый Максим Кириллов. Другой «партизан», Алексей Никитин, призвал присяжных «все взвесить» и заявил, что «вручает им свою судьбу».

Напомним, 26 марта была ужесточена мера пресечения одному из фигурантов уголовного дела «приморских партизан». Подсудимому Алексею Никитину мера пресечения изменена с подписки о невыезде на заключение под стражу.

Летом 2016 года на втором судебном процессе коллегия присяжных заседателей оправдала подсудимых, после чего Никитина и Ковтуна освободили в зале суда. Трое других — А. Ковтун, В. Илютиков и М. Кириллов — остались под стражей, поскольку им предстоит отбывать наказание по другим эпизодам, за которые они ранее были осуждены.

Дело «приморских партизан» на протяжении долгого времени будоражило общественность. «Кировская банда», как полагает следствие, совершила несколько убийств и покушений, в том числе убийство сотрудника правоохранительных органов. Также ими якобы был совершен ряд грабежей.

После убийства «партизаны» якобы закопали трупы на том же поле, забрали наркотики и скрылись на автомобиле, который принадлежал жертвам. Позже, как сказано в обвинительном заключении, они сожгли автомобиль, чтобы скрыть улики.

В банде состояли семь жителей поселка Кировский. Двое из них, включая лидера группировки Андрея Сухорада, покончили собой при задержании 11 июня 2010 года.

Василий Кучин.

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