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07:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Соцсети: в Перми автомобиль такси протаранил дорожной ограждение

ДТП произошло в ночь на воскресенье на пересечении Плеханова и шоссе Космонавтов.

Кадры с места происшествия появились поздно вечером в воскресенье, 8 апреля в соцсетях. На фото автомобиль такси на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Плеханова протаранил дорожное ограждение. Металлическая конструкция почти полностью смяла бампер. Один из пользователей сообщает, что авария произошла в ночь на воскресенье, 8 апреля.

Информация о пострадавших в ДТП выясняется. Аварию активно обсуждают пользователи: «Опять эта служба такси, в последнее время аварий у них предостаточно!», «Закрывать их надо, людей ведь возят!», «У них план 5000 за сутки. При их то ценах только летать и приходится. Иначе не заработать. И график сутки/сутки. Это очень сложно, засыпают многие».

Проводят проверку и разбираются в причинах аварии сотрудники ГИБДД.

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