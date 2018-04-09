Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
Сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров провел урок у сестры Клавы
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Названы продукты, которые помогают похудеть
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Яна Поплавская остановила съемки выпуска нового шоу «ДНК» на НТВ
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Названы продукты, которые помогают похудеть
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
07:25 (мск), источник: СуперОмск

В микрорайоне Омска, где подожгли BMW X5, сгорел очередной автомобиль

Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. Во дворе одного из микрорайонов Омска горел автомобиль.

Источник: SuperOmsk.ru

«В 04:19 (мест) 09.04.2018 года поступило сообщение о возгорании транспортного средства в Центральном округе города Омска. Пожар локализован в 04:31 (мест). Пожар ликвидирован в 04:50 (мест)», — сообщили в МЧС России по Омской области.

Отмечается, что к тушению от МЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Судя по фотографии от очевидца, речь может идти о джипе «Ниссан Патрул». Причины возгорания выясняются.

Отметим, что в ноябре 2017 года здесь подожгли BMW X5.

Злоумышленники тогда попали на видео. О их поимке пока что не сообщается.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Омич пойдет под суд из-за письма с кокаином и стрельбу в центре города
«СуперОмск» поздравляет с днем рождения Сергея Алексеева
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Несчастливая «Щука». Загадочная история крушения подлодки в СССР
СМИ: сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Морской котик заставил рыбаков 8 часов катать его в лодке
Оцепленные в связи с «делом Скрипаля» кварталы наводнили крысы
«Русал» может объявить технический дефолт по ряду обязательств
Спикер кемеровского парламента покинул пост в пользу Тулеева
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь