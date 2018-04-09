В микрорайоне Омска, где подожгли BMW X5, сгорел очередной автомобиль

Источник: SuperOmsk.ru

«В 04:19 (мест) 09.04.2018 года поступило сообщение о возгорании транспортного средства в Центральном округе города Омска. Пожар локализован в 04:31 (мест). Пожар ликвидирован в 04:50 (мест)», — сообщили в МЧС России по Омской области.

Отмечается, что к тушению от МЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Судя по фотографии от очевидца, речь может идти о джипе «Ниссан Патрул». Причины возгорания выясняются.

Отметим, что в ноябре 2017 года здесь подожгли BMW X5.