В микрорайоне Омска, где подожгли BMW X5, сгорел очередной автомобиль
Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. Во дворе одного из микрорайонов Омска горел автомобиль.
Инцидент произошел в понедельник, 9 апреля. Во дворе одного из микрорайонов Омска горел автомобиль.
«В 04:19 (мест)
Отмечается, что к тушению от МЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники.
Судя по фотографии от очевидца, речь может идти о джипе «Ниссан Патрул». Причины возгорания выясняются.
Отметим, что в ноябре 2017 года здесь подожгли BMW X5.
Злоумышленники тогда попали на видео. О их поимке пока что не сообщается.
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