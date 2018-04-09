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06:02 (мск), источник: ДЕЙТА

Лесные пожары подбираются к приморским городам: введен особый режим

Постановлением муниципальных администраций на территории Тернейского района Приморья и Дальнегорского городского округа введен особый противопожарный режим, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Источник: ДЕЙТА

Сегодня особый противопожарный режим действует в пяти территориях Приморья: Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Ханкайском, Тернейском и Кавалеровском районах.

Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение открытого огня и сжигания мусора на территориях муниципальных образований, запрет проведения в лесах на землях лесного фонда и землях иных категорий огнеопасных работ, в том числе предусматривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, создание противопожарных минерализованных полос и другие меры.

Также введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц в обычной ситуации от 1,5 до 3 тысяч рублей увеличивается до 4−5 тысяч. Для должностных лиц в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима — 20−40 тысяч рублей, для юридических — увеличивается с 50−200 тысяч рублей до 300−500 тысяч рублей.

За прошедшие сутки в Приморье ликвидировано восемь лесных пожаров в Надеждинском, Кировском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пожарском, Ханкайском районах и Уссурийском городском округе. Локализовано 11 лесных пожаров в Кавалеровском, Ольгинском, Пограничном, Тернейском, Ханкайском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

На утро понедельника, 9 апреля, в Приморье действующими остаются шесть лесных пожаров в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Ханкайском и Чугуевском районах. Согласно данными космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории Приморского края выявлено 60 тепловых аномалий.

За сутки на тушении лесных пожаров задействованы 261 человек и 45 единиц техники.

Напомним, в пятницу, 6 апреля, на территории Дальнегорского городского округа было зафиксировано 5 пожаров. В этот же день в администрации Дальнегорска состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас во всём Дальнегорском городском округе на улице сложно долго находиться — сильная задымлённость. Роспотребнадзор разработал памятки для населения как вести себя при повышенной задымлённости. В местах скопления людей на территории детских садов и школ будут проводиться исследования воздуха.

В сложившейся ситуации установлен запрет на посещение лесного массива, а дачники обязаны на своих приусадебных участках запастись достаточным количеством воды для пожаротушения.

Михаил Грач.

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