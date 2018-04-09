Во время метели в горах Красноярского края пропали четыре человека

Спасатели ищут четырех человек, которые пропали в минувшие выходные в Манском районе Красноярского края. Инцидент произошел 8 апреля на горе Аргиджек в окрестностях населенного пункта Жайма. По рассказам туристов, на вершине этой горы почти всегда дует ветер.

По данным полиции и спасателей, из-за поднявшейся метели люди потеряли ориентир, перестали выходить на связь и не вернулись домой. Возраст и пол пропавших не уточняется. Их поиски продолжились и сегодня утром, но пока не принесли результатов.