Во время метели в горах Красноярского края пропали четыре человека
Людей ищут с 8 апреля, но пока поиски не принесли результатов.
Людей ищут с 8 апреля, но пока поиски не принесли результатов.
Спасатели ищут четырех человек, которые пропали в минувшие выходные в Манском районе Красноярского края. Инцидент произошел 8 апреля на горе Аргиджек в окрестностях населенного пункта Жайма. По рассказам туристов, на вершине этой горы почти всегда дует ветер.
По данным полиции и спасателей,
Также накануне спасатели выезжали на территорию красноярского заповедника «Столбы». Там с первого столба упал мужчина и получил сотрясение мозга, перелом ребер и травму правой ноги. Ему оказали первую помощь, сняли с высоты 30 м, доставили до кордона Лалетино и передали медикам.
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