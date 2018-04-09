В Омске 16 пожарных тушили дом многодетной семьи
Информации о пострадавших пока нет.
Информации о пострадавших пока нет.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного МЧС в 23:09 по омскому времени. Горел частный дом в Кировском округе. На место ЧП выехали три пожарные машины и 16 человек личного состава МЧС.
По информации очевидцев, которые написали о пожаре в соцсетях, пожар начался в доме, где живет многодетная семья. Информации о пострадавших пока нет, но на месте пожара работали сразу два звена газодымозащитной службы.
Пожар удалось полностью ликвидировать только к 00:42. Причина пожара и материальный ущерб уточняются.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.