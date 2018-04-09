В Омске 16 пожарных тушили дом многодетной семьи

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного МЧС в 23:09 по омскому времени. Горел частный дом в Кировском округе. На место ЧП выехали три пожарные машины и 16 человек личного состава МЧС.

По информации очевидцев, которые написали о пожаре в соцсетях, пожар начался в доме, где живет многодетная семья. Информации о пострадавших пока нет, но на месте пожара работали сразу два звена газодымозащитной службы.