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06:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Интернет-мошенника задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали 24-летнего уроженца Братска, подозреваемого в совершении серии интернет-мошенничеств через сайт купли-продажи товаров.

Как сообщает 9 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. По месту его проживания изъяты банковская карта, на реквизиты которой потерпевшие перечисляли оплату за товар, мобильный телефон и сим-карта.

Сейчас полицейские установили 7 фактов преступной деятельности задержанного, его жертвами стали жители Братска, Приморья, Улан-Удэ. В частности, уроженец Братска подозревается в обмане 42-летнего мужчины, который хотел приобрести автомобиль «Хонда Фит» по объявлению на сайте купли-продажи товаров. Покупатель в качестве предоплаты перевел его автору 10 тыс. рублей, после чего телефон лжепродавца стал недоступен.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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