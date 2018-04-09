Интернет-мошенника задержали в Иркутске

Как сообщает 9 апреля 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество. По месту его проживания изъяты банковская карта, на реквизиты которой потерпевшие перечисляли оплату за товар, мобильный телефон и сим-карта.

Сейчас полицейские установили 7 фактов преступной деятельности задержанного, его жертвами стали жители Братска, Приморья, Улан-Удэ. В частности, уроженец Братска подозревается в обмане 42-летнего мужчины, который хотел приобрести автомобиль «Хонда Фит» по объявлению на сайте купли-продажи товаров. Покупатель в качестве предоплаты перевел его автору 10 тыс. рублей, после чего телефон лжепродавца стал недоступен.