Интернет-мошенника задержали в Иркутске
В Иркутске полицейские задержали 24-летнего уроженца Братска, подозреваемого в совершении серии
В Иркутске полицейские задержали 24-летнего уроженца Братска, подозреваемого в совершении серии
Как сообщает 9 апреля 2018 года
Сейчас полицейские установили 7 фактов преступной деятельности задержанного, его жертвами стали жители Братска, Приморья,
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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