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06:39 (мск), источник: "Российская газета"

В Приморье в бухте Врангеля обнаружено черное масляное пятно

Черное масляное пятно обнаружили в бухте Врангеля госинспекторы Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, сообщает РИА Новости.

Госинспекторами ведется проверка обстоятельств случившегося.

Ранее местные жители распространили в Интернете видеокадры о масштабном загрязнении бухты угольной пылью. Кроме того, на них видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля.

Специалисты управления Росприроднадзора провели проверку и сообщили, что крупного загрязнения не обнаружили. Но начали ежедневные рейды в местах перегрузки угля в портах Находка и Восточный. Сейчас они признали, что поверхность акватории бухты Врангеля, прилегающей к пляжу Прикумский, загрязнена масляным пятном с мелкодисперсным веществом черного цвета.

Справка «РГ»

Проблема загрязнения угольной пылью города Находки была публично поднята во время прямой телевизионной линии президента Владимира Путина 15 июня 2017 года.

Власти края подписали соглашения с девятью стивидорами Находки о комплексных мерах по снижению вредного воздействия на окружающую среду в ходе перевалки угля. Однако проблема принципиально не решена до сих пор.

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