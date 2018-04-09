В Приморье в бухте Врангеля обнаружено черное масляное пятно

Госинспекторами ведется проверка обстоятельств случившегося.

Ранее местные жители распространили в Интернете видеокадры о масштабном загрязнении бухты угольной пылью. Кроме того, на них видно, как черная пленка покрывает акваторию бухты Врангеля.

Специалисты управления Росприроднадзора провели проверку и сообщили, что крупного загрязнения не обнаружили. Но начали ежедневные рейды в местах перегрузки угля в портах Находка и Восточный. Сейчас они признали, что поверхность акватории бухты Врангеля, прилегающей к пляжу Прикумский, загрязнена масляным пятном с мелкодисперсным веществом черного цвета.

Справка «РГ»

Проблема загрязнения угольной пылью города Находки была публично поднята во время прямой телевизионной линии президента Владимира Путина 15 июня 2017 года.