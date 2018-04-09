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07:45 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге поезд сбил женщину, сидевшую у рельсов

Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожных путях, сообщили в пресс-службе управления.

По данным ведомства, это произошло 8 апреля в 23:35 на перегоне Керамик-Уктус. Под товарняк попала женщина, сидевшая возле рельсов. Почему она находилась там, пока неизвестно.

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