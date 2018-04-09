В Екатеринбурге поезд сбил женщину, сидевшую у рельсов
Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожных путях, сообщили в
Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования женщины на железнодорожных путях, сообщили в
По данным ведомства, это произошло 8 апреля в 23:35 на перегоне
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