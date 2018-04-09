В Перми судебные приставы обнаружили склад боеприпасов

В Перми судебные приставы приехали накладывать арест на имущество 51-летнего неплательщика. Пермяк был собственником производственной базы, где реализовывал рессоры, шины и другие автомобильные запчасти. В момент прибытия судебных приставов на базу, должника не оказалось. Тогда было произведено вскрытие помещения.

В павильоне судебными приставами были обнаружены четыре имитационных запала к РГД-5, два выстрел-патрона, два патрона для мелкокалиберной винтовки, три гильзы и один патрон к револьверу системы наган.