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07:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми судебные приставы обнаружили склад боеприпасов

Павильон был оцеплен до приезда взрывотехников.

В Перми судебные приставы приехали накладывать арест на имущество 51-летнего неплательщика. Пермяк был собственником производственной базы, где реализовывал рессоры, шины и другие автомобильные запчасти. В момент прибытия судебных приставов на базу, должника не оказалось. Тогда было произведено вскрытие помещения.

В павильоне судебными приставами были обнаружены четыре имитационных запала к РГД-5, два выстрел-патрона, два патрона для мелкокалиберной винтовки, три гильзы и один патрон к револьверу системы наган.

До приезда взрывотехников место нахождения боеприпасов было оцеплено. Сотрудниками Росгвардии боеприпасы были переданы полицейским. Судебные приставы наложили арест на все имущество, находящееся в павильоне, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

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