19-летняя жительница Башкирии создала фиктивные фирмы

В Башкирии осудят 19-летнюю жительницу Стерлитамака. Она обвиняется в подделке документов.

Как сообщает прокуратура РБ, с января по февраль 2017 года, она с целью легкого заработка дала обратившейся к ней знакомой свой паспорт и доверенность на оформление трех юридических лиц.

Оказалось, что обвиняемая не собиралась осуществлять хозяйственную деятельность. В результате её действий в реестре юридических лиц были зарегистрированы три фиктивные организации.