19-летняя жительница Башкирии создала фиктивные фирмы
Девушка предстанет перед судом.
Девушка предстанет перед судом.
В Башкирии осудят 19-летнюю жительницу Стерлитамака. Она обвиняется в подделке документов.
Как сообщает прокуратура РБ, с января по февраль 2017 года, она с целью легкого заработка дала обратившейся к ней знакомой свой паспорт и доверенность на оформление трех юридических лиц.
Оказалось, что обвиняемая не собиралась осуществлять хозяйственную деятельность. В результате её действий в реестре юридических лиц были зарегистрированы три фиктивные организации.
— Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления, — сообщили в надзорном ведомстве.
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