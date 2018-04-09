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07:49 (мск), источник: Комсомольская правда

19-летняя жительница Башкирии создала фиктивные фирмы

Девушка предстанет перед судом.

В Башкирии осудят 19-летнюю жительницу Стерлитамака. Она обвиняется в подделке документов.

Как сообщает прокуратура РБ, с января по февраль 2017 года, она с целью легкого заработка дала обратившейся к ней знакомой свой паспорт и доверенность на оформление трех юридических лиц.

Оказалось, что обвиняемая не собиралась осуществлять хозяйственную деятельность. В результате её действий в реестре юридических лиц были зарегистрированы три фиктивные организации.

— Обвиняемая полностью признала свою вину в совершении преступления, — сообщили в надзорном ведомстве.

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