В Солнечном размыло подпорную стену
Опасная стена находится в пяти метрах от пешеходной дорожки в школу.
Опасная стена находится в пяти метрах от пешеходной дорожки в школу.
В красноярском микрорайоне Солнечный частично разрушилась подпорная стена из бетонных блоков возле многоквартирного жилого дома № 25 по пр. 60 лет образования СССР. Фотографии последствий разрушения местные жители опубликовали в группе микрорайона в соцсети.
Они уверены, что одной из причин разрушения стали талые воды.
«Еще в прошлом году этого не было. С таянием снега блоки стали падать. Данная стена находится в пяти метрах от пешеходной дорожки ведущей в 144 школу. Каждый день по этой стене ползают дети! Вес одного такого блока около 720 кг. Таблички выставленные управляющей компанией в прошлом году не помогли. Стена стала расползаться дальше вопреки сдерживающей магии предупредительных табличек. Может голосование устроить за ремонт стены? Или будем ждать последствий?», — негодуют жители Солнечного.
В конце марта этого года мэрия сообщила, что в ближайшее время в городе отремонтируют 7 аварийных подпорных стен. Этой стены среди них нет, но есть две другие, которые находится в Солнечном, — на пр. 60 лет Образования СССР, 47 и на ул. 40 лет Победы, 12.
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