В Солнечном размыло подпорную стену

В красноярском микрорайоне Солнечный частично разрушилась подпорная стена из бетонных блоков возле многоквартирного жилого дома № 25 по пр. 60 лет образования СССР. Фотографии последствий разрушения местные жители опубликовали в группе микрорайона в соцсети.

Они уверены, что одной из причин разрушения стали талые воды.

«Еще в прошлом году этого не было. С таянием снега блоки стали падать. Данная стена находится в пяти метрах от пешеходной дорожки ведущей в 144 школу. Каждый день по этой стене ползают дети! Вес одного такого блока около 720 кг. Таблички выставленные управляющей компанией в прошлом году не помогли. Стена стала расползаться дальше вопреки сдерживающей магии предупредительных табличек. Может голосование устроить за ремонт стены? Или будем ждать последствий?», — негодуют жители Солнечного.

Еще летом 2017 года депутат краевого Заксобрания Александр Глисков делал запрос в администрацию Советского района о том, что ждет опасную подпорную стену. Ему ответили, что управляющая компания «Новый город» подготовила сметную документацию на ремонт стены на сумму 280 тыс. рублей, а работы запланирован на 2018 год.