Клещи укусили людей в трёх районах Иркутской области

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.
Для профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.
В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:
— в Иркутске: центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445);.
— в Ангарском городском округе: медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57−15−30, 57−15−33), лечебно-диагностический центр МАНО (6а микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51−66−37, 51−86−26, 95−29−47);.
— в Усолье-Сибирском: диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43), тел. 8 (39543) 6−78−78;.
— в Братске: Братская районная больница (ул. Курчатова, 2), тел. 8 (3953) 44−23−60, 216−004.
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