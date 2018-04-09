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06:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Клещи укусили людей в трёх районах Иркутской области

С начала сезона активности клещей в 2018 году в Иркутской области зарегистрировано 20 обращений по поводу присасывания клещей, из них 6 — среди детей. Укусы зарегистрированы на территории Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор напоминает, что наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Для профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию:

— в Иркутске: центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (ул. К. Маркса, 3, тел. 333−445);.

— в Ангарском городском округе: медико-санитарная часть № 36 (7-й квартал, 1, тел. 8 (3955) 57−15−30, 57−15−33), лечебно-диагностический центр МАНО (6а микрорайон, 12, тел. 8 (3955) 51−66−37, 51−86−26, 95−29−47);.

— в Усолье-Сибирском: диагностический центр «Здоровье» (Комсомольский пр-т, 43), тел. 8 (39543) 6−78−78;.

— в Братске: Братская районная больница (ул. Курчатова, 2), тел. 8 (3953) 44−23−60, 216−004.

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