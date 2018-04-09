Из-за поломки борта Royal Flight уральцы не могут вернуться домой

Жителям Среднего Урала, отдохнувшим во Вьетнаме и Таиланде, продлили отпуск. Пассажиры двух рейсов Royal Flight возвращаются в Кольцово с серьезными задержками.

7 апреля самолет, следовавший по маршруту Фукуок (Вьетнам) — Екатеринбург, экстренно приземлился в международном аэропорту Дели (Индия). Причиной инцидента стала техническая неисправность лайнера. Начальник отдела корпоративных коммуникаций авиакомпании Максим Курашвили заверил, что поломка, обнаруженная командиром судна, не угрожала жизни и здоровью пассажиров. По его данным, все они получили индийские визы и были размещены в гостиницах.

Борт должен был сесть в Кольцово в 17.35 субботы. Однако часть туристов вернулись на родину 8 апреля в 00.14, другая часть все еще находится в Индии. Их прибытие ожидается 9 апреля в 13.15.