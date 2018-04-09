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08:29 (мск), источник: РИА Новости

В Новосибирске проведут служебную проверку после видео из детской больницы

НОВОСИБИРСК, 9 апр — РИА Новости. Минздрав Новосибирской области проведет служебную проверку после появления информации о жестоком обращении медсестры в одной из больниц Новосибирска с детьми-отказниками, сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального министерства.

Источник: РИА Новости

«Будет проведена служебная проверка», — сказал собеседник, пояснив, что комментировать что-либо по существу инцидента может только Следственный комитет, который начал свою проверку после опубликования в интернете видео из больницы.

Ранее сообщалось, что следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска.

В воскресенье в ряде СМИ появилось видео, на котором женщина в медучреждении резко обращается с кричащим младенцем. В комментарии к записи говорится, что медсестра, присматривающая за детьми, от которых отказались родители, швыряет восьмимесячного ребенка во время процедуры ЭКГ, и якобы из палаты постоянно слышатся шлепки и плач детей.

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 В Новосибирске проведут служебную проверку после видео из детской больницы
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