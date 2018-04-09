В Новосибирске проведут служебную проверку после видео из детской больницы

Источник: РИА Новости

«Будет проведена служебная проверка», — сказал собеседник, пояснив, что комментировать что-либо по существу инцидента может только Следственный комитет, который начал свою проверку после опубликования в интернете видео из больницы.

Ранее сообщалось, что следователи СК в Новосибирске организовали проверку данных СМИ о жестоком обращении медсестры с детьми-отказниками в одной из больниц Новосибирска.