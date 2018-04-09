В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина
Анатолий Тесленко ушел из дома в поселке Дорогино 7 апреля и пропал, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Анатолий Тесленко ушел из дома в поселке Дорогино 7 апреля и пропал, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».
Анатолий Тесленко ушел из дома в поселке Дорогино 7 апреля и пропал.
Приметы: рост165, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы темно каштанового цвета с проседью.
Был одет в
Всех, кто обладает
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