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08:30 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина

Анатолий Тесленко ушел из дома в поселке Дорогино 7 апреля и пропал, рассказали волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Анатолий Тесленко ушел из дома в поселке Дорогино 7 апреля и пропал.

Приметы: рост165, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы темно каштанового цвета с проседью.

Был одет в шапку-ушанку черную кожаную, темно коричневую куртку, темное трико, черные сапоги-чуни.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам 112, 8−903−904−65−85, 8−953−887−17−77, 8−951−387−07−58.

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