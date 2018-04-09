В Новосибирской области пропал 65-летний мужчина, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «ДоброСпас».

Анатолий Тесленко ушел из дома в поселке Дорогино 7 апреля и пропал.

Приметы: рост165, телосложение нормальное, глаза зеленые, волосы темно каштанового цвета с проседью.

Был одет в шапку-ушанку черную кожаную, темно коричневую куртку, темное трико, черные сапоги-чуни.