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08:31 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Рецидивист отобрал у южноуральца сумку с деньгами

ЮЖНОУРАЛЬСК, 9 апреля, ФедералПресс. Грабитель напал на жителя Южноуральска и отобрал у него сумку с деньгами.

В ночь на 7 апреля на улице Мира был совершен грабеж. Злоумышленник похитил у 50-летнего мужчины сумку, в которой находилось более 76 тысяч рублей, и скрылся. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать преступника.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение кражи, грабежа и разбоя 22-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти.

«ФедералПресс» ранее писал: вооруженный молотком грабитель похитил из ювелирного магазина в Москве драгоценности общей стоимостью полмиллиона рублей. Инцидент произошел на улице Суздальской. Молодой человек в маске и с молотком вошел в ювелирный магазин, разбил витрины и похитил дорогостоящие украшения.

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