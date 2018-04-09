Рецидивист отобрал у южноуральца сумку с деньгами

В ночь на 7 апреля на улице Мира был совершен грабеж. Злоумышленник похитил у 50-летнего мужчины сумку, в которой находилось более 76 тысяч рублей, и скрылся. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать преступника.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый за совершение кражи, грабежа и разбоя 22-летний молодой человек. Возбуждено уголовное дело. За совершение данного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти.