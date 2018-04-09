Из торгового центра в Стерлитамаке эвакуировали почти две тысячи человек
В «Фабри» произошло короткое замыкание.
В «Фабри» произошло короткое замыкание.
Вчера вечером, 8 апреля, из ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке эвакуировали 1946 человек. Однако в этот раз экстренная эвакуация не связана с учениями. В торговом комплексе произошло короткое замыкание.
Оперативно приехавшие на место пожарные вывели всех посетителей. Местные жители сообщили, что, несмотря на большое количество людей, паники и давки не образовалось.
— На месте работали девять человек личного состава. Замыкание произошло на втором этаже. К счастью, без горения. Посетители и персонал были экстренно эвакуированы. Жертв и пострадавших нет, — сообщили в МЧС по РБ.
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