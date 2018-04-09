В Ленинградской области восемь человек пострадали в результате ДТП

Источник: РИА Новости

Авария, по предварительным данным, произошла ночью на 462-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. Водитель автомобиля Acura столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом, а затем — с грузовым автомобилем Scania с полуприцепом.

«В результате ДТП пострадали водитель автомобиля МАЗ, водитель автомобиля Acura и шесть его пассажиров, в том числе пятеро детей. Несовершеннолетние пассажиры в возрасте от 13 до 16 лет были пристегнуты ремнями безопасности», — говорится в сообщении.