В Ленинградской области восемь человек пострадали в результате ДТП
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. В Ленинградской области легковой автомобиль столкнулся с двумя грузовиками, пострадали восемь человек, в том числе пять несовершеннолетних детей, сообщает в понедельник региональное управление ГИБДД ГУМВД РФ.
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