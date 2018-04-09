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08:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Пермском районе задержали домушника

46-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Сотрудниками уголовного розыска задержан по подозрению в совершении кражи 46-летний житель Кукуштана. В Пермском районе опытный домушник отжал фомкой стеклопакет на окне и проник в дом, откуда он вынес варочную поверхность, планшет и ноутбук.

Полицейские поймали вора. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенные вещи возвращены владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

На днях в Гремячинске мужчина похитил с прилавка ящик для пожертвований, который принадлежит благотворительному фонду. В ящике было около 2600 рублей. Вором оказался юноша, который живет неподалеку. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть.

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