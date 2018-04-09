В Пермском районе задержали домушника
46-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания.
46-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Сотрудниками уголовного розыска задержан по подозрению в совершении кражи 46-летний житель Кукуштана. В Пермском районе опытный домушник отжал фомкой стеклопакет на окне и проник в дом, откуда он вынес варочную поверхность, планшет и ноутбук.
Полицейские поймали вора. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Он водворен в изолятор временного содержания. Похищенные вещи возвращены владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие, сообщили в
На днях в Гремячинске мужчина похитил с прилавка ящик для пожертвований, который принадлежит благотворительному фонду. В ящике было около 2600 рублей. Вором оказался юноша, который живет неподалеку. Подозреваемого задержали и доставили в дежурную часть.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.