Очевидцы: на проезжей части ул. Баграмяна образовался провал
В Калининграде на проезжей части улицы Баграмяна появилась яма. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
В Калининграде на проезжей части улицы Баграмяна появилась яма. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Провал образовался на одной из полос улицы.
По словам очевидцев, яма находится в районе дома № 36.
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