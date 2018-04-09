В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины

«Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, на которой находятся около 30
В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». Четыре рыбака уже доставлены на берег, добавили в ведомстве.
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