В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины

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«Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, на которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяженность льдины составляет несколько километров, возле мыса Свободный она соприкасается с сушей, сообщили в МЧС.