Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
Назван лучший автомобиль в мире
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
Анастасия Костенко рассказала, как проходит ее беременность
Трогательное фото Елены Темниковой с дочерью умилило соцсети
На чем ездит по Москве глава ГИБДД
Огромный внедорожник Kia: новые подробности
47-летняя Волчкова скончалась в Москве - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Названы продукты, которые помогают похудеть
Рудковская, Хоркина, Савельева и другие на модном показе в Москве
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Лондон раскрыл «тайну исцеления» отравленных Скрипалей
Названа причина смерти Анжелики Волчковой
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
07:35 (мск), источник: РИА Новости

В Охотском море спасают рыбаков с оторвавшейся льдины

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 апр — РИА Новости. Операция по спасению около 30 рыбаков с оторвавшейся льдины ведется на Сахалине, уже удалось спасти четырех человек, сообщает в понедельник пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области.

Читайте также
Гигантский айсберг откололся от ледника в Антарктиде

«Днем 9 апреля оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в заливе Мордвинова (юго-восточное побережье острова Сахалин) произошел отрыв льда с людьми», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 500 метрах от берега на ледяном поле образовалась трещина шириной 10 метров, на которой находятся около 30 рыбаков-любителей. Протяженность льдины составляет несколько километров, возле мыса Свободный она соприкасается с сушей, сообщили в МЧС.

В спасательной операции задействованы 19 человек и 9 единиц техники, в том числе резиновые лодки и судно на воздушной подушке «Хивус». Четыре рыбака уже доставлены на берег, добавили в ведомстве.

Сахалин: отколовшаяся льдина унесла в море около 100 рыбаков
Во время загрузки произошла ошибка.
08:12 (мск)© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Германии грузовик въехал в толпу. Десятки пострадавших
Вот для чего на самом деле нужно было 'Дело Скрипаля'
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Несчастливая «Щука». Загадочная история крушения подлодки в СССР
СМИ: сирийская авиабаза подверглась ракетному удару
Морской котик заставил рыбаков 8 часов катать его в лодке
Оцепленные в связи с «делом Скрипаля» кварталы наводнили крысы
«Русал» может объявить технический дефолт по ряду обязательств
Спикер кемеровского парламента покинул пост в пользу Тулеева
Спорт
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в РФПЛ Команда Валерия Карпина не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
В Калининграде мост «украсили» пластиковыми цветочными горшками
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью Актриса скрывает изменения в фигуре с помощью просторных нарядов.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь