В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге, в светлый праздник Пасхи, под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла около 13:45 на улице Мичурина, когда Volvo, за рулем которой находился 42-летний водитель, поворачивала на Декабристов.

— Водитель пояснил, что при повороте налево пропускал встречный транспорт и не заметил девушку-пешехода. Он пытался затормозить, но не сумел, — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Как рассказала сама пострадавшая, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Девушка не ожидала, что машина проигнорирует «зебру», поэтому не успела среагировать и отскочить в сторону.