В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнюю девушку
У пострадавшей сломана нога.
У пострадавшей сломана нога.
В Екатеринбурге, в светлый праздник Пасхи, под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла около 13:45 на улице Мичурина, когда Volvo, за рулем которой находился 42-летний водитель, поворачивала на Декабристов.
— Водитель пояснил, что при повороте налево пропускал встречный транспорт и не заметил
Как рассказала сама пострадавшая, она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Девушка не ожидала, что машина проигнорирует «зебру», поэтому не успела среагировать и отскочить в сторону.
В результате ДТП у пешехода оказалась сломана нога. В травмпунке девушке наложили гипс, после чего отпустили домой. Водитель иномарки проходит освидетельствование.
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