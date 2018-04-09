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08:04 (мск), источник: Zakon.kz

Разбойное нападение 7-летней давности раскрыто в ЮКО

В ЮКО раскрыли разбойное нападение на автомашину местного жителя, совершенное семь лет назад, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.

Источник: Zakon.kz

Так, в марте 2011 года в полицию обратились трое жителей Махтаральского района о том, что на дороге их авто остановили неизвестные лица, которые, угрожая расправой и оружием, потребовали отдать деньги. Затем злоумышленники повезли потерпевших в Шымкент, где избили их и силой забрали у них Toyota стоимостью свыше двух миллионов тенге.

Спустя семь лет в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 1-го ОП Махтаральского РУВД задержали 5-х подозреваемых, 1978, 1980, 1986 и 1992 г.р., жителей ЮКО. Один из них оказался причастен к другому разбойному нападению, совершенному в Шымкенте.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статьям УК РК «разбой» и «похищение человека». Задержанные арестованы. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу.

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