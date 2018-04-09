Разбойное нападение 7-летней давности раскрыто в ЮКО
В ЮКО раскрыли разбойное нападение на автомашину местного жителя, совершенное семь лет назад, передает Zakon.kz со ссылкой на
В ЮКО раскрыли разбойное нападение на автомашину местного жителя, совершенное семь лет назад, передает Zakon.kz со ссылкой на
Так, в марте 2011 года в полицию обратились трое жителей Махтаральского района о том, что на дороге их авто остановили неизвестные лица, которые, угрожая расправой и оружием, потребовали отдать деньги. Затем злоумышленники повезли потерпевших в Шымкент, где избили их и силой забрали у них Toyota стоимостью свыше двух миллионов тенге.
Спустя семь лет в ходе
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статьям УК РК «разбой» и «похищение человека». Задержанные арестованы. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли автомобиль и вернули законному владельцу.
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