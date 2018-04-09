Понтонный мост на юге Волгограда признали опасным и закрыли
Понтонный мост, расположенный по улице Шиллера в Красноармейском районе Волгограда, по инициативе Росприроднадзора и транспортной прокуратуры признали аварийным и закрыли для транспорта.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Понтонный мост, расположенный по улице Шиллера в Красноармейском районе Волгограда, по инициативе Росприроднадзора и транспортной прокуратуры признали аварийным и закрыли для транспорта.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», к настоящему моменту специалисты составили технический план на мост и начали готовить документы по нему для внесения информации о нем в государственный кадастр недвижимости.
Они собираются поставить его на госучет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.