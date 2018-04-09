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08:19 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбургский Эльмаш остался без света

Сегодня около 9:30 погас свет в домах Эльмаша в Екатеринбурге.

Без электричества остались дома на улицах Баумана, Краснофлотцев, Таганской. «Сначала свет мигал, а потом совсем отключился», — сообщили ЕАН жители.

«Света нет во всем районе. Сейчас мы выясняем причину аварии», — говорят в диспетчерской ЖЭУ № 4 Рэмп-Эльмаш. В пресс-службе ЕЭСК сообщили, что произошло технологическое нарушение в работе оборудования 6 кВ.

«Нет напряжения в части жилых домов в районе улиц Таганская, Краснофлотцев, Ползунова Рядом стадион и спортивные объекты “Калининец” — с ними все в порядке. Оперативно-выездная бригада АО “ЕЭСК” уже в пути, скоро будут на месте, выяснят причины инцидента и восстановят электроснабжение», — отметили в компании.

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 Екатеринбургский Эльмаш остался без
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