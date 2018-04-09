Екатеринбургский Эльмаш остался без света

Без электричества остались дома на улицах Баумана, Краснофлотцев, Таганской. «Сначала свет мигал, а потом совсем отключился», — сообщили ЕАН жители.

«Света нет во всем районе. Сейчас мы выясняем причину аварии», — говорят в диспетчерской ЖЭУ № 4 Рэмп-Эльмаш. В пресс-службе ЕЭСК сообщили, что произошло технологическое нарушение в работе оборудования 6 кВ.