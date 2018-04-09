Екатеринбургский Эльмаш остался без света
Сегодня около 9:30 погас свет в домах Эльмаша в Екатеринбурге.
Сегодня около 9:30 погас свет в домах Эльмаша в Екатеринбурге.
Без электричества остались дома на улицах Баумана, Краснофлотцев, Таганской. «Сначала свет мигал, а потом совсем отключился», — сообщили ЕАН жители.
«Света нет во всем районе. Сейчас мы выясняем причину аварии», — говорят в диспетчерской ЖЭУ № 4
«Нет напряжения в части жилых домов в районе улиц Таганская, Краснофлотцев, Ползунова Рядом стадион и спортивные объекты “Калининец” — с ними все в порядке.
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