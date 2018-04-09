В Челябинске разыскивают мошенников, продавших арендованную квартиру в Парковом
Злоумышленники использовали поддельные документы и получили от покупательницы 1,95 млн рублей.
Злоумышленники использовали поддельные документы и получили от покупательницы 1,95 млн рублей.
Сотрудники полиции разыскивают трех злоумышленников, которые с помощью поддельных документов продали арендованную квартиру в челябинском микрорайоне Парковый, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В полицию обратилась 42-летняя челябинка, которая сообщила, что в июле 2016 года сдала в аренду трехкомнатную квартиру в микрорайоне Парковый мужчине, предъявившему паспорт гражданина 1988 года рождения, прописанного в Троицком районе (Челябинская область). Мужчина два месяца вносил оплату по договору аренды, после чего перестал выходить на связь. Владелица недвижимости, решив встретиться с арендатором, приехала в свою квартиру и обнаружила там квитанцию на установку входной двери и чужие вещи. Установив сигнализацию на входную дверь, она обратилась в полицию.
Одновременно в правоохранительные органы обратилась 60-летняя жительница Челябинска с заявлением о том, что неустановленные лица продали ей трехкомнатную квартиру в Парковом.
Двое соучастников мнимого арендатора, а именно, женщина, выступающая в роли собственницы и мужчина, представившийся ее братом и демонстрировавший квартиру покупательнице, заключили договор
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, которое могло повлечь за собой лишение права гражданина на жилое помещение). Личности подозреваемых не установлены. Сотрудники полиции располагают описанием внешности подозреваемых, составленным со слов очевидцев и потерпевшей.
Мужчина на вид 26−30 лет, рост около 178 см, худощавого телосложения, тип лица европейский, волосы светлые, короткие. Был одет в джинсы синего цвета и футболку.
Мужчина на вид 27−30 лет, рост около 170 см, крепкого телосложение, тип лица европейский, глаза карие, лицо бледное, под глазами темные круги. В нижней части живота слева имеется шрам от хирургического вмешательства вследствие операции на почке. Был одет в темные джинсы, футболку
Женщина на вид 40 лет, рост около 158 см, среднего телосложения, тип лица европейский, глаза светлые, волосы короткие, русые с мелированием светлого цвета. Была одета в темные брюки, светлую кофту с рисунком в виде полос. Представлялась именем Татьяна.
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