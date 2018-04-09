Автомобиль с 5-летним малышом перевернулся в результате аварии в Ростове-на-Дону

— Renault Kaptur ехал на зеленый. Серый Ford проехал на два красных сигнала светофора и ударил Renault в заднее колесо, от чего Kaptur перевернулся, — рассказала в социальной сети очевидица Вероника Кортьева.

Как пояснили в полиции, водителями обеих иномарок оказались женщины. За рулем Renault находилась 32-летняя автоледи, а Ford Mondeo управляла 23-летняя девушка.

— После ДТП родители самостоятельно привезли в больницу 5-летнего пассажира автомобиля Kaptur. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, серьезных травм удалось избежать, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.