Автомобиль с 5-летним малышом перевернулся в результате аварии в Ростове-на-Дону
8 апреля около 16 часов в Ростове на пересечении улиц 2-я Краснодарская и 3-я Круговая произошло ДТП.
8 апреля около 16 часов в Ростове на пересечении улиц 2-я Краснодарская и 3-я Круговая произошло ДТП.
— Renault Kaptur ехал на зеленый. Серый Ford проехал на два красных сигнала светофора и ударил Renault в заднее колесо, от чего Kaptur перевернулся, — рассказала в социальной сети очевидица Вероника Кортьева.
Как пояснили в полиции, водителями обеих иномарок оказались женщины. За рулем Renault находилась 32-летняя автоледи, а Ford Mondeo управляла 23-летняя девушка.
— После ДТП родители самостоятельно привезли в больницу 5-летнего пассажира автомобиля Kaptur. Благодаря тому, что ребенок находился в детском удерживающем устройстве, серьезных травм удалось избежать, — сообщает
Полицейские проводят проверку по факту аварии. Известно, что столкновение произошло на регулируемом перекрестке, а значит одна из водителей проигнорировала сигнал светофора.
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