Хабаровчане получили кредиты на 600 тысяч с помощью «липовых» документов

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 32-летней жительницы краевого центра и двоих её помощников 24 и 39 лет. Они совершили восемь афер в сфере кредитования, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

Преступники искали людей, которые не могут получить кредит в банке или заём. Они не имели такой возможности из-за плохой кредитной истории, отсутствия официального источника дохода или регистрации по месту пребывания. Злоумышленники изготавливали им фиктивные документы и придумывали «легенду» к ним.

Потенциальный получатель предоставлял пакет «липовых» документов в кредитно-финансовое учреждение Хабаровска. Полученные деньги делились между участниками группы, часть из них передавалась заёмщику.