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09:42 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге страховые аферисты получили 5,5 млн за подставные ДТП

Страховые аферисты незаконно заработали 5,5 млн рублей на подставных ДТП, совершавшихся в Петербурге и Ленобласти. К пяти задержанным ранее фигурантам добавили еще двоих. Возможно, что и это еще не предел.

В декабре 2017 года «Фонтанка» сообщала о задержании в Северной столице пяти предполагаемых мошенников, которые инсценировали дорожные аварии, а потом получали крупные денежные возмещения от страховых компаний. Тогда сотрудники уголовного розыска полицейского главка предполагали, что речь идет о масштабной преступной схеме со множеством участников. Так и оказалось.

По данным нашего издания, к 8 апреля 2018 года в деле появилось еще двое задержанных и 6 новых эпизодов. В период с июня 2015-го по декабрь 2016-го в Ломоносовском, Петродворцовом и Выборгском районе города происходили ДТП с участием статусных автомобилей Mercedes E200, Jaguar XF, Infiniti EX35. Владельцы обращались за возмещением ущерба и получали деньги. Общая сумма — 5,5 млн.

Следствие считает, что все аварии были подставными, а автовладельцы — мошенники. В списке пострадавших — три крупные страховые компании.

Один из вновь задержанных фигурантов арестован, второй в связи с деятельным раскаянием находится под подпиской о невыезде. А уголовный розыск продолжает раскручивать цепочку: есть основания полагать, что в деле будут новые эпизоды и фамилии.

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