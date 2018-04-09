В Петербурге страховые аферисты получили 5,5 млн за подставные ДТП

В декабре 2017 года «Фонтанка» сообщала о задержании в Северной столице пяти предполагаемых мошенников, которые инсценировали дорожные аварии, а потом получали крупные денежные возмещения от страховых компаний. Тогда сотрудники уголовного розыска полицейского главка предполагали, что речь идет о масштабной преступной схеме со множеством участников. Так и оказалось.

По данным нашего издания, к 8 апреля 2018 года в деле появилось еще двое задержанных и 6 новых эпизодов. В период с июня 2015-го по декабрь 2016-го в Ломоносовском, Петродворцовом и Выборгском районе города происходили ДТП с участием статусных автомобилей Mercedes E200, Jaguar XF, Infiniti EX35. Владельцы обращались за возмещением ущерба и получали деньги. Общая сумма — 5,5 млн.

Следствие считает, что все аварии были подставными, а автовладельцы — мошенники. В списке пострадавших — три крупные страховые компании.