В Петербурге страховые аферисты получили 5,5 млн за подставные ДТП

В декабре 2017 года «Фонтанка» сообщала о задержании в Северной столице пяти предполагаемых мошенников, которые инсценировали дорожные аварии, а потом получали крупные денежные возмещения от страховых компаний. Тогда сотрудники уголовного розыска полицейского главка предполагали, что речь идет о масштабной преступной схеме со множеством участников. Так и оказалось.
По данным нашего издания, к 8 апреля 2018 года в деле появилось еще двое задержанных и 6 новых эпизодов. В период с июня 2015-го по декабрь 2016-го в Ломоносовском, Петродворцовом и Выборгском районе города происходили ДТП с участием статусных автомобилей Mercedes E200, Jaguar XF, Infiniti EX35. Владельцы обращались за возмещением ущерба и получали деньги. Общая сумма — 5,5 млн.
Следствие считает, что все аварии были подставными, а автовладельцы — мошенники. В списке пострадавших — три крупные страховые компании.
Один из вновь задержанных фигурантов арестован, второй в связи с деятельным раскаянием находится под подпиской о невыезде. А уголовный розыск продолжает раскручивать цепочку: есть основания полагать, что в деле будут новые эпизоды и фамилии.
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