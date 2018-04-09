В Сочи сгорела детская площадка

Во дворе пятиэтажного дома номер 15 поздно вечером сгорела детская площадка. Конструкции из дерева легко вспыхнули, а дальше огонь перешел на остальные карусели. Местные жители отмечают, что городок сделали совсем недавно.

Детские качели тушили пожарные, однако от площадки мало чего осталось. Сейчас точные обстоятельства и причины случившегося уточняются.

— Конфликт изначально произошел между ребятами, — рассказала корреспонденту «КП — Кубань» мама одного из пострадавших детей. — Мой 9-летний сын Ратмир и его сверстник Тимур играли на площадке, когда к ним подошел соседский мальчик и стал их задирать, рассыпать их еду. Мальчишки его прогнали. А через 20 минут появился отец этого парня и начал избивать детей.