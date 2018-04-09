В Волгоградской области двое детей отравились уксусом и марганцовкой
Двое маленьких детей оказались в больницах
Двое маленьких детей оказались в больницах
Как сообщает «КП-Волгоград», первый инцидент произошел в Иловлинском районе Волгоградской области. В детское отделение Иловлинской ЦРБ был доставлен полуторагодовалый мальчик, живущий в хуторе Колоцкий. Ребенок по неосторожности попил из бутылки, где находился столовый уксус. Жизни и здоровью мальчика сейчас ничего не угрожает, однако он пока находится под наблюдением врачей.
Еще одно происшествие было зарегистрировано в Николаевском районе. В приемное отделение Николаевской центральной районной больницы была доставлена двухлетняя девочка с ожогом полости рта. Ребенок, оставшийся в комнате без присмотра родителей, съел порошок марганцовокислого калия. Девочка также находится под наблюдением врачей, опасности для ее жизни и здоровья нет.
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