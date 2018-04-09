Под Красноярском нашелся один из пропавших в горной метели туристов
В Манском районе Красноярского края одному из четверых туристов, потерявшихся на горе Аргыджек, удалось выйти к людям, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В Манском районе Красноярского края одному из четверых туристов, потерявшихся на горе Аргыджек, удалось выйти к людям, сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
— 37-летняя женщина смогла спуститься с горы и вышла к людям, по ее словам, на Аргыджеке остались еще двое мужчин и женщина, — рассказали в полиции.
ЧП произошло накануне, 8 апреля. По словам правоохранителей, в дежурную часть МО «Уярский» поступило сообщение: в окрестностях поселка Жайма потерялись люди. Как оказалось, четверо туристов забрались на гору Аргыджек и во время поднявшейся метели потеряли ориентацию и не смогли отыскать тропу назад.
Сейчас полиция и группа спасателей продолжают поиски троих потерявшихся.
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