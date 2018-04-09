На Среднем Урале Росгвардия задержала водителя иномарки, открывшего стрельбу на улице
На Среднем Урале задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице.
На Среднем Урале задержали мужчину, устроившего стрельбу на улице.
Как сообщили Накануне.RU в управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Свердловской области, рано утром 8 апреля наряд группы задержания, находясь на маршруте патрулирования, получил сигнал, что в Камышлове в поселке Троицкий мужчина устроил стрельбу из ружья в районе железнодорожного вокзала. По словам очевидцев, передвигался стрелок на «Тойоте» темного цвета.
Очень скоро возле магазина алкогольной продукции в районе улицы Ленина сотрудники вневедомственной охраны заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. При приближении машины росгвардейцев окно подозрительной иномарки открылось и из него выбросили на обочину ружье. «Тойота», быстро набирая скорость, попыталась скрыться, но бойцы Росгвардии блокировали автомобиль нарушителя и задержали его.
На место была вызвана
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.
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