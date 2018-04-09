Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мы только начали»: ответ РФ за Скрипаля взбесил Запад - эксперт
Назван лучший автомобиль в мире
Поклонники поздравляют Елизавету Боярскую с беременностью
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам»
Названа самая красивая купюра из выпущенных в 2017 годуЭксперты оценивали внешний вид и надежность защиты банкнот
Грозная Ходченкова и Петров на самокате: фото со съемок «Героя»
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Российская актриса Волчкова умерла на 48 году жизни - СМИ
СМИ: Юлия Скрипаль разрушила план Лондона по РФ
Анастасия Волочкова влюбилась в 65-летнего мужчину
Названы продукты, которые помогают похудеть
Кадыров о прибалтийских странах: приспособятся к любому хозяину
СМИ: Скрипаль разрушила план Лондона очернить РФ
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Налоги на гаражи и бани начислят автоматически
Фоторепортажи
10В Лос-Анджелесе открылся Музей селфи
11Акции в память о погибших в Кемерово
09:34 (мск), источник: РИА Новости

Суд перенес оглашение приговора участникам беспорядков в колонии Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Челябинский областной суд перенес с 9 на 12 апреля оглашение приговора по уголовному делу о массовых беспорядках в колонии города Копейска, фигурантами по которому проходят 17 человек, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

Источник: РИА Новости

В конце ноября 2012 года заключенные колонии устроили бунт, потребовав ослабления режима. Позже около колонии собрались родственники осужденных и устроили беспорядки, в результате примерно 30 из них были задержаны. Начальника колонии отстранили от должности, в отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

По оценке следствия, подготовка к бунту велась несколько месяцев. В итоге в беспорядках участвовали более тысячи осужденных и не менее 150 их родственников, друзей и знакомых.

«Оглашение приговора по бунту в исправительной колонии № 6 (Копейск) перенесено с 9 апреля на 12 апреля. Но эта дата также предварительная, так как приговор огромный, пишется долго», — сказала Нациевская.

Она уточнила, что в среду будет понятно, будет ли снова перенесено оглашение приговора и сколько времени займет его чтение.

Уголовное дело о беспорядках в колонии поступило в Челябинский областной суд еще в марте 2015 года, всего подсудимых — 17 человек. На состоявшихся в феврале прениях сторон гособвинение потребовало для всех подсудимых реальные сроки лишения свободы — от 5 до 8 лет колонии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Уголовное дело возбудили после госпитализации школьников под Челябинском
Суд перенес оглашение приговора участникам беспорядков в колонии Копейска
Трамп и Макрон обменялись данными о химатаке в Сирии
Семь дней радости: о чем не забыть на Пасху
Как Бахрейн угрожает обрушить цены на нефть
Как Россия захватывает мировой сельскохозяйственный рынок
В Белом доме обсудят новые санкции против РФ из-за атаки в Сирии
В Японии выпал снег во время цветения сакуры
Рубль ослаб к доллару и евро на старте торгов понедельника
Спорт
«Регулярка» НХЛ: Кучеров в элите, у Овечкина новый личный трофей Овечкин в седьмой раз (пятый — за шесть лет) завоевал приз лучшему снайперу регулярного чемпионата «Морис Ришар Трофи»
Авто
«Приезжие» - новая проблема на российских дорогах В МВД фиксируют рост числа аварий, произошедших по вине приезжих из стран СНГ, а также количества ДТП на железнодорожных переездах
Hi-Tech
У Илона Маска появился конкурент. Virgin разрабатывает собственный Hyperloop (видео) Сверхскорый вакуумный поезд будет развивать скорость до 1000 км/ч.
Кино
Знай наших: русские фильмы с молодыми актерами, покорившие мир В преддверии летнего марафона зарубежных фестивалей «Кино Mail.Ru» рассказывает о новых звездах российского кино, собравших многочисленные премии и награды по всему миру и доказавших конкурентоспособность отечественного кинематографа
Недвижимость
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Калининград и Екатеринбург
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Леди
Ольга Бузова: «Цифрам я доверяю больше, чем мужчинам» Звезда рассказала о том, как умудряется совмещать ведение нескольких бизнесов, сольную карьеру и личную жизнь – и как еще не сошла с ума от такого круговорота.
Дети
Как звезды с детьми отпраздновали Пасху (фото) Куличи, разноцветные яйца, разнообразные угощения: рассказываем, как звезды с детьми отметили светлый праздник
Все о ремонте
Как выбрать паркетную доску: 7 важных моментов
Квартира с дизайнерской мебелью и гардеробной в деревянном кубе
Как создать интерьер в духе парижской квартиры: 8 правил
7 однокомнатных квартир, в которых перегородка решила все проблемы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь