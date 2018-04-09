Суд перенес оглашение приговора участникам беспорядков в колонии Копейска
ЧЕЛЯБИНСК, 9 апр — РИА Новости. Челябинский областной суд перенес с 9 на 12 апреля оглашение приговора по уголовному делу о массовых беспорядках в колонии города Копейска, фигурантами по которому проходят 17 человек, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.
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