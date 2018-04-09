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09:33 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии зафиксировано более 200 случаев подтопления талыми водами

УФА, 9 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. С начала апреля в связи с потеплением зарегистрировано 234 обращения граждан по поводу подтопления талыми водами придомовых территорий, домов и участков дорожного полотна в 27 муниципальных образований республики.

Об этом 9 апреля сообщил председатель Государственного комитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

В пример руководитель ведомства привел два населенных пункта в Бурзянском районе — деревни Старомунасипово и Байназарово, где в течение дня подтопило талыми водами 15 придворовых территорий, а в селе Белое Озеро Гафурийского района — 17 домов.

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«Ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы. Производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные каналы, — отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС. — Например, на территории Уфы из 57 зарегистрированных на 9 апреля подтоплений устранено 49. Остальные восемь случаев находятся на контроле. Также имеется пример бездействия со стороны администрации Уфимского района. 7 апреля были подтоплены талыми водами 18 участков в садовом товариществе “Солнечная поляна”, где постоянно проживают шесть человек, один из которых — ребенок. Администрация района не приняла никаких мер по откачке воды с этой территории. Сейчас воду откачивают подразделения федеральной пожарной службы».

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