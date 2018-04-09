В Башкирии зафиксировано более 200 случаев подтопления талыми водами

В пример руководитель ведомства привел два населенных пункта в Бурзянском районе — деревни Старомунасипово и Байназарово, где в течение дня подтопило талыми водами 15 придворовых территорий, а в селе Белое Озеро Гафурийского района — 17 домов.

«Ликвидацией подтоплений талыми водами занимаются коммунальные, дорожные и спасательные службы. Производится откачка воды, прокладываются боковые водоотводные каналы, — отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС. — Например, на территории Уфы из 57 зарегистрированных на 9 апреля подтоплений устранено 49. Остальные восемь случаев находятся на контроле. Также имеется пример бездействия со стороны администрации Уфимского района. 7 апреля были подтоплены талыми водами 18 участков в садовом товариществе “Солнечная поляна”, где постоянно проживают шесть человек, один из которых — ребенок. Администрация района не приняла никаких мер по откачке воды с этой территории. Сейчас воду откачивают подразделения федеральной пожарной службы».