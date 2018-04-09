Конец дороги в Мурино стал неожиданностью для водителя Hyundai
Дорожная авария произошла в Ленобласти утром 9 апреля. Водитель не смог вовремя остановить седан и оказался в канаве.
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Дорожная авария произошла в Ленобласти утром 9 апреля. Водитель не смог вовремя остановить седан и оказался в канаве.
Как сообщают участники группы «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург», окончания дороги на Охтинской аллее не заметил водитель Hyundai Solaris.
«Для него стало неожиданностью, что дорога не имеет продолжения после Воронцовского бульвара. Перекресток Т-образный», — отмечает свидетель.
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