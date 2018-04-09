В Волгоградской области из-за ночных пожаров эвакуировали 65 человек

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание произошло в понедельник, 9 апреля, в 0:36. В городе Волжском на улице Набережной в однокомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 0:49. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.
Еще одно возгорание было зарегистрировано в 1:36 в Дзержинском районе. На улице 8-й Воздушной армии в 19-этажном жилом доме в комнате и балконе горели домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 1:52. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 50 человек. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.