В Волгоградской области из-за ночных пожаров эвакуировали 65 человек

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание произошло в понедельник, 9 апреля, в 0:36. В городе Волжском на улице Набережной в однокомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 0:49. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.