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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области из-за ночных пожаров эвакуировали 65 человек

65 человек было эвакуировано из-за пожаров, зарегистрированных ночью в Дзержинском районе Волгограда и Волжском.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, первое возгорание произошло в понедельник, 9 апреля, в 0:36. В городе Волжском на улице Набережной в однокомнатной квартире загорелись домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 13-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 0:49. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 15 человек. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Еще одно возгорание было зарегистрировано в 1:36 в Дзержинском районе. На улице 8-й Воздушной армии в 19-этажном жилом доме в комнате и балконе горели домашние вещи на площади пять квадратных метров. Пожарные расчеты 15-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 1:52. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 50 человек. Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

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