В Янтарном утонул дайвер

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в районе посёлка Янтарный в воскресенье днём, 8 апреля. Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ по Калининградской области.

«На место происшествия выезжал наш следователь, проводил осмотр тела. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причин смерти», — сообщила старший помощник руководителя ведомства Наталья Гацко.