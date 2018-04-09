В Янтарном утонул дайвер
В Янтарном в море утонул дайвер. Об этом очевидцы сообщили в группе «Клуб любителей ловли янтаря Калининград» «Вконтакте».
В Янтарном в море утонул дайвер. Об этом очевидцы сообщили в группе «Клуб любителей ловли янтаря Калининград» «Вконтакте».
Инцидент произошёл в районе посёлка Янтарный в воскресенье днём, 8 апреля. Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ по Калининградской области.
«На место происшествия выезжал наш следователь, проводил осмотр тела. Видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Назначено
33-летний мужчина купался вместе со своими знакомыми. Они обнаружили тело и доставили его на берег.
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