Приморец утонул в реке в собственной машине

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 33-летний водитель внедорожника «Ниссан Сафари», двигаясь задним ходом по правому берегу реки Спассовка, не справился с управлением и совершил съезд с последующим опрокидыванием в воду.